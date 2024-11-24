RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Днем, 24 ноября, в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной стали вражеские дроны, фиксировавшиеся в Киевской области и городах вблизи столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА) и канал Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в городе был слышен 15:22. Позже в КГВА подтвердили, что для столицы существует угроза применения дронов.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", - написал в 15:24 Сергей Попко, начальник КГВА.

Сразу после объявления тревоги в Киеве, в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что зафиксировано БпЛА в северной и восточной части Киевской области, а также во вражеские дроны находятся в районе Борисполя.

Где объявили тревогу

По состоянию на 15:25, сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях. Также темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, но это происходит уже в течение многих месяцев.

Напомним, что сегодня примерно в 03:30 в Киеве также объявляли тревогу. Она тоже была связана с атакой вражеских "Шахедов".

Примерно через два часа, в столице были слышны звуки взрывов. Утром в КГВА уточнили, что силы обороны обнаружили и сбили более десятка вражеских дронов, которые угрожали столице. По предварительным данным, разрушений и пострадавших в Киеве не было.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРоссийская ФедерацияВойна в Украине