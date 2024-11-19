У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Пізно ввечері, 19 листопада, у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали дрони, які запустила російська армія по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 23:29.

Перед цим, о 23:10, військові попереджали, що у Київській області зафіксовано ворожі БпЛА. Напрямок деяких з них постійно змінювався. Крім того, безпілотники були виявлені і в інших регіонах.

Оновлено о 23:41

"Увага! Місто Київ! Ворожий ударний БпЛА над містом. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях", - повідомили у ПС.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:35 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. Крім того, темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, однак це не змінюється вже багато місяців.