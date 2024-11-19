В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Поздним вечером, 19 ноября, в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной стали дроны, запущенные российской армией по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 23:29.

Перед этим, в 23:10, военные предупреждали, что в Киевской области зафиксированы вражеские БпЛА. Направление некоторых из них постоянно менялось. Кроме того, беспилотники были обнаружены и в других регионах.

Обновлено в 23:41

"Внимание! Город Киев! Вражеский ударный БпЛА над городом. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях", - сообщили в ПС.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:35 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме того, темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, однако это не меняется уже много месяцев.