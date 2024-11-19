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У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 19 листопада у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали дрони росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 00:30.

Менше ніж півгодини тому військові попереджали, що в напрямку Київської області зафіксовано ворожі БпЛА, які летіли з Чернігівської області.

Оновлено о 00:38

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Тим часом у Повітряних силах поінформували, що ворожі дрони прямують у північну частину Києва.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:35 карта повітряних тривог має такий вигляд.

 

Нагадаємо, близько години тому голова Запорізької ОВА повідомив, що росіяни атакували Запоріжжя понад 10 "Шахедами".

Унаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура, понад 10 тисяч абонентів залишилися без світла. Рятувальники, поліцейські та комунальники вже приступили до ліквідації наслідків.

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