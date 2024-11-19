У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 00:30.

Менше ніж півгодини тому військові попереджали, що в напрямку Київської області зафіксовано ворожі БпЛА, які летіли з Чернігівської області.

Оновлено о 00:38

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Тим часом у Повітряних силах поінформували, що ворожі дрони прямують у північну частину Києва.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:35 карта повітряних тривог має такий вигляд.