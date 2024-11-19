В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Напомним, около часа назад глава Запорожской ОВА сообщил, что россияне атаковали Запорожье более 10 "Шахедами".

В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура, более 10 тысяч абонентов остались без света. Спасатели, полицейские и коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий.

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