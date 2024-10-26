У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Нагадаємо, що в ніч на 26 жовтня Росія знову атакувала Україну дронами. Станом на 12:00, за час усієї атаки було зафіксовано 91 БпЛА і 7 ракет різних типів. Силам ППО вдалося збити 44 дрони, ще 44 були локаційно втрачені. Також один дрон залетів на територію Білорусі, і ще один залишався в повітряному просторі України.

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