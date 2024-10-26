UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 26 жовтня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Сигнал пов'язаний із дронами росіян, які фіксують у повітряному просторі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 23:00.

За півгодини до цього у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що з Чернігівської області у напрямку Київської летять ворожі БпЛА.

Пізніше, о 23:03, у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) інформацію підтвердили.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголосили повітряну тривогу

Станом на 23:08 сигнал тривоги продовжується у Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Донецькій областях. Водночас темно-червоним кольором вже багато місяців позначена Луганська область та окупований Крим.

Нагадаємо, що в ніч на 26 жовтня Росія знову атакувала Україну дронами. Станом на 12:00, за час усієї атаки було зафіксовано 91 БпЛА і 7 ракет різних типів. Силам ППО вдалося збити 44 дрони, ще 44 були локаційно втрачені. Також один дрон залетів на територію Білорусі, і ще один залишався в повітряному просторі України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївРосійська ФедераціяВійна в Україні