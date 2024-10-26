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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 26 октября, в Киеве объявили воздушную тревогу. Сигнал связан с дронами россиян, фиксирующихся в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 23:00.

За полчаса до этого в Воздушных силах ВСУ сообщили, что из Черниговской области в направлении Киевской летят вражеские БПЛА.

Позже в 23:03 в Киевской городской военной администрации (КГВА) информацию подтвердили.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявили воздушную тревогу

По состоянию на 23:08 сигнал тревоги продолжается в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях. В то же время темно-красным цветом уже много месяцев обозначена Луганская область и оккупированный Крым.

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