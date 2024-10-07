У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Нагадаємо, увечері 6 жовтня в Києві двічі оголосили тривогу. Перший раз вона була пов'язана з ракетою, вдруге - з дронами.

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