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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 7 на 8 октября в Киеве была объявлена воздушная тревога. Причиной сигнала стали вражеские БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

Сигнал воздушной тревоги раздался в 02:21.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию, - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Перед этим в 01:51 Воздушные силы ВСУ предупреждали, что БПЛА на юге Черниговской области держит курс на Киевскую.

Обновлено в 02:58

В Киеве объявили отбой тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:28 воздушная тревога объявлена примерно в половине областей Украины. Ее причиной, как и в Киеве, являются беспилотники россиян, которые фиксируют в небе.

Напомним, вечером 6 октября в Киеве два раза объявили тревогу. Первый раз она была связана из-за ракеты, второй раз из-за дронов.

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