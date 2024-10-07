В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Сигнал воздушной тревоги раздался в 02:21.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию, - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Перед этим в 01:51 Воздушные силы ВСУ предупреждали, что БПЛА на юге Черниговской области держит курс на Киевскую.

Обновлено в 02:58

В Киеве объявили отбой тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:28 воздушная тревога объявлена примерно в половине областей Украины. Ее причиной, как и в Киеве, являются беспилотники россиян, которые фиксируют в небе.