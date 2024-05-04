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В Києві оголошували повітряну тривогу через швидкісну ціль

Фото: тривога в Києві (РБК-Україна, Червінська Юлія)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 травня, в Києві було оголошено повітряну тривогу.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на карту тривог та зяву Повітряних сил України.

"Швидкісна ціль на Київ", - повідомили ПС.

Повітряну тривогу було оголошено в столиці та області. Детальніше про те, як виглядає карта тривог станом на 15:36 можна побачити на фото:

О 15:40 повітряну тривогу в Києві та області було скасовано.

Повітряні тривоги в Україні

Нагадаємо, що вчора, 3 травня в Україні чотири рази оголошували масштабну тривогу. Причиною були зльоти МіГ-31К.

РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку з тим, що цими вихідними українці святкують Великдень можливі атаки росіян.

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КиївВійна Росії проти України