В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за скоростной цели

Сегодня, 4 мая, в Киеве была объявлена воздушная тревога.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и появление Воздушных сил Украины.
"Скоростная цель на Киев", - сообщили ВС.
Воздушная тревога была объявлена в столице и области. Детальнее о том, как выглядит карта тревог по состоянию на 15:36 можно увидеть на фото:
В 15:40 воздушная тревога в Киеве и области была отменена.
Напомним, что вчера, 3 мая, в Украине четыре раза объявляли масштабную тревогу. Причиной были взлеты МиГ-31К.
РБК-Украина сообщало, что в связи с тем, что в эти выходные украинцы празднуют Пасху возможные атаки россиян.
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