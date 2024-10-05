У Києві оголосили повітряну тривогу: в бік міста летять "Шахеди"

Нагадаємо, що в ніч на 4 жовтня РФ запустила по Україні 19 безпілотників, 9 з яких збили сили ППО. У Повітряних силах ЗСУ додали, що ще 7 ворожих були локаційно втрачені, імовірно внаслідок протидії РЕБ.

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