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У Києві оголосили повітряну тривогу: в бік міста летять "Шахеди"

Фото: люди в метро Києва під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 5 жовтня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Їх причиною стали "Шахеди", які летять в бік столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Повітряну тривогу у місті Київ оголосили о 22:18. Хвилиною раніше військові попереджали про безпілотник.

"БпЛА в напрямку Києва з східного напрямку", - зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

Де оголошено тривогу

Згідно даних моніторингового каналу "Карта повітряних тривог", мапа тривог в Україні станом на 22:20 має такий вигляд. Сигнал пов'язаний із дронами, які Росія запустила у бік нашої країни.

Нагадаємо, що в ніч на 4 жовтня РФ запустила по Україні 19 безпілотників, 9 з яких збили сили ППО. У Повітряних силах ЗСУ додали, що ще 7 ворожих були локаційно втрачені, імовірно внаслідок протидії РЕБ.

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