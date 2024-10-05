В Киеве объявили воздушную тревогу: в сторону города летят "Шахеды"

Вечером, 5 октября, в Киеве была объявлена воздушная тревога. Их причиной стали "Шахеды", которые летят в сторону столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Воздушную тревогу в Киеве объявили в 22:18. Минутой ранее военные предупреждали о беспилотнике.
"БпЛА в направлении Киева с восточного направления", - отметили в воздушных силах ВСУ.
Согласно данным мониторингового канала "Карта воздушных тревог", карта с обозначением тревог в Украине по состоянию на 22:20 выглядит таким образом. Сигнал связан с дронами, которые Россия запустила в сторону нашей страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.