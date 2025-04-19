Ввечері, 19 квітня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Сигнал лунає через декілька годин після того, як РФ оголосила "пасхальне перемир'я".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

Також зазначимо, що сигнал оголосили і в Київській області. Через декілька хвилин у Повітряних силах ЗСУ попередили, що існує ракетна небезпека для регіону.

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться у повідомленні о 21:51.

Перемир'я в Україні

Нагадаємо, ближче до вечора суботи, 19 квітня, глава Кремля Володимир Путін анонсував "великоднє перемир'я" з 18:00 сьогоднішнього дня до 00:00 21 квітня. Російський диктатор стверджував, що віддав наказ припинити всі бойові дії.

Близько півгодини тому президент Володимир Зеленський погодився на перемир'я заявивши, що Україна на тишу відповідатиме дзеркально. Також він запропонував продовжити це перемир'я і після 20 квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.