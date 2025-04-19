В Киеве объявили воздушную тревогу
Вечером, 19 апреля, в Киеве объявили воздушную тревогу. Сигнал раздается через несколько часов после того, как РФ объявила "пасхальное перемирие".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении в 21:51.
Также отметим, что сигнал объявили и в Киевской области. Через несколько минут в Воздушных силах ВСУ предупредили, что существует ракетная опасность для региона.
Обновлено в 22:06
В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
Обновлено в 22:09
"Отбой угрозы для Киевской области", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Где была тревога
По состоянию на 22:00 карта воздушных тревог имела такой вид.
Перемирие в Украине
Напомним, ближе к вечеру субботы, 19 апреля, глава Кремля Владимир Путин анонсировал "пасхальное перемирие" с 18:00 сегодняшнего дня по 00:00 21 апреля. Российский диктатор утверждал, что отдал приказ прекратить все боевые действия.
Около получаса назад президент Владимир Зеленский согласился на перемирие заявив, что Украина на тишину будет отвечать зеркально. Также он предложил продлить это перемирие и после 20 апреля.
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