Вечером, 19 апреля, в Киеве объявили воздушную тревогу. Сигнал раздается через несколько часов после того, как РФ объявила "пасхальное перемирие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении в 21:51.

Также отметим, что сигнал объявили и в Киевской области. Через несколько минут в Воздушных силах ВСУ предупредили, что существует ракетная опасность для региона.

Обновлено в 22:06

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Обновлено в 22:09

"Отбой угрозы для Киевской области", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Где была тревога

По состоянию на 22:00 карта воздушных тревог имела такой вид.