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У Києві оголосили повітряну тривогу (відбій)

Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ніч проти 6 листопада була оголошена повітряна тривога. На півночі України у низці областей між тим триває тривога, оголошена ще з вечора напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сигнал тривоги у столиці залунав близько 02:56.

Мешканців Києва закликали негайно прямувати до укриттів, та залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.

"Негайно прямуйте до укриття!" - йдеться в заяві КМВА.

З чим пов'язане оголошення тривоги у столиці - не уточнюється. Натомість у Повітряних силах незадовго до цього поінформували про фіксацію швидкісної цілі у бік Чернігівської області.

Крім того, пізніше військові оновили дані щодо руху дронів-камікадзе ворога типу "Шахед", та розповіли, що група російських ударних безпілотників, зокрема, рухалася курсом на Київську область з Чернігівської області.

Оновлено: відбій тривоги

Вже близько 03.11 у столиці заявили про відбій загрози щодо ворожих повітряних атак.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 5 листопада Повітряні сили зафіксували запуск російськими окупантами дронів-камікадзе у бік України під час чергової повітряної атаки.

Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Додамо, минулої ночі у Києві тричі оголошували тривогу: пізно ввечері напередодні та двічі вже вранці. Вона тоді також була пов'язана з загрозою ворожих атак із використанням "Шахедів".

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КиївПовітряна тривога