В Киеве объявили воздушную тревогу (отбой)

В Киеве в ночь на 6 ноября была объявлена воздушная тревога. На севере Украины в ряде областей между тем идет тревога, объявленная еще с вечера накануне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Сигнал тревоги в столице раздался около 02:56.
Жителей Киева призвали немедленно направляться к укрытиям и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.
"Немедленно направляйтесь к укрытию!" - говорится в заявлении КГВА.
С чем связано объявление тревоги в столице - не уточняется. В Воздушных силах незадолго до этого проинформировали о фиксации скоростной цели в сторону Черниговской области.
Кроме того, позже военные обновили данные о движении дронов-камикадзе врага типа "Шахед", и рассказали, что группа российских ударных беспилотников, в частности, двигалась курсом на Киевскую область из Черниговской области.
Уже около 03.11 в столице заявили об отбое угрозы вражеских воздушных атак.
Напомним, вечером 5 ноября Воздушные силы зафиксировали запуск российскими оккупантами дронов-камикадзе в сторону Украины во время очередной воздушной атаки.
Так, в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Добавим, минувшей ночью в Киеве трижды объявляли тревогу: поздно вечером накануне и дважды уже утром. Она тогда также была связана с угрозой вражеских атак с использованием "Шахедов".
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