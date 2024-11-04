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У Києві оголосили повітряну тривогу

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 4 листопада у Києві оголосили повітряну тривогу. Їх причиною стали ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 01:52.

За півгодини до сигналу тривоги у ПС попереджали, на півночі Київської області зафіксовано групу ворожих дронів, які рухались курсом на захід.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:58 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Полтавській, Чернігівській та Житомирській областях. Крім того, темно-червоним кольором вже багато місяців помічені окуповані території України, а саме - Луганська область та півострів Крим.

Нагадаємо, що приблизно півтори години тому, було чути вибухи у Київській області. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

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