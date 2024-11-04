В Киеве объявили воздушную тревогу

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 01:52.

За полчаса до сигнала тревоги в ПС предупреждали, на севере Киевской области зафиксирована группа вражеских дронов, двигавшихся курсом на запад.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:58 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Полтавской, Черниговской и Житомирской областях. Кроме того, темно-красным цветом уже много месяцев замечены оккупированные территории Украины, а именно - Луганская область и полуостров Крым.