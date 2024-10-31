UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Києві оголосили повітряну тривогу

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 31 жовтня у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною можуть бути дрони та загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 02:02.

Зазначимо, що менше години тому у Повітряних силах ЗСУ попередили, що в Черкаській області курсом на Київську летить ворожі "Шахед". Крім того, пізніше стало відомо про загрозу застосування балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - йдеться у повідомленні о 01:27.

Оновлено о 02:37

У Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) повідомили, що в області зафіксовано рух ворожих БпЛА. Тож у регіоні працюють сили ППО.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:05 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Зазначимо, що російські загарбники практично щодня намагаються атакувати Київ дронами. Так, минулої ночі, повітряна тривога в столиці тривала понад дві години.

Сили ППО знешкодили всі дрони, які загрожували столиці. Однак, у Солом'янському районі уламки впали на житловий будинок, а за ще однією адресою - на адміністративну будівлю. В обох випадках виникла пожежа.

Більш докладніше про наслідки атаки РФ в ніч на 30 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївРосійська ФедераціяВійна в Україні