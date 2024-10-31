У Києві оголосили повітряну тривогу

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 02:02.

Зазначимо, що менше години тому у Повітряних силах ЗСУ попередили, що в Черкаській області курсом на Київську летить ворожі "Шахед". Крім того, пізніше стало відомо про загрозу застосування балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - йдеться у повідомленні о 01:27.

Оновлено о 02:37

У Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) повідомили, що в області зафіксовано рух ворожих БпЛА. Тож у регіоні працюють сили ППО.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:05 карта повітряних тривог має такий вигляд.