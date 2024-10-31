В Киеве объявили воздушную тревогу

Отметим, что российские захватчики практическую каждый день пытаются атаковать Киев дронами. Так, прошлой ночью, воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов.

Силы ПВО обезвредили все дроны, которые угрожали столице. Однако, в Соломенском районе обломки упали на жилой дом, а по еще одному адресу - на административное здание. В обеих случаях возник пожар.

Более подробнее о последствиях атаки РФ в ночь на 30 октября - читайте в материале РБК-Украина.

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