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У Києві оголосили повітряну тривогу

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві в ніч на 26 жовтня оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування ударних БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 00:10.

Перед цим у ПС повідомили, що ворожий "Шахед" на півдні Чернігівської області летить курсом на Київську область. Наступним повідомленням військові уточнили, що мова йде не про один "Шахед", і вони летять безпосередньо на Київ.

Після оголошення тривоги у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) підтвердили, що причиною сигналу стала загроза застосування ударних безпілотників.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - написав о 00:12 Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:12 карта повітряних тривог має такий вигляд.

 

Нагадаємо, що ввечері 25 жовтня російські війська атакували Україну дронами. Один із безпілотників ударив по багатоповерхівці в Солом'янському районі Києва. Внаслідок атаки виникла пожежа на останніх поверхах, було пошкоджено квартири, зокрема відомо про п'ятьох постраждалих і одну загиблу. Більш детально про атаку та наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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