В Киеве объявили воздушную тревогу

"Воздушная тревога в городе Киев", - говорится в сообщении в 00:10.

Перед этим в ПС сообщили, что "Шахед" на юге Черниговской области летит курсом на Киевскую область.Следующим сообщением военные уточнили, что речь идет не об одном "Шахеде", и они летят непосредственно на Киев.

После объявления тревоги в Киевской городской военной администрации (КГВА) подтвердили, что причиной сигнала стала угроза применения ударных беспилотников.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", - написал в 00:12 Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:12 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.