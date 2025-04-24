У Києві оголосили День жалоби за загиблими внаслідок терору РФ

У Києві вшанують пам'ять загиблих внаслідок масованої російської атаки. День жалоби оголосили на 25 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - повідомив міський голова.

Скільки осіб загинуло у Києві

Місцева влада та ДСНС повідомляли, що у Києві внаслідок російського удару в ніч на 24 квітня загинули дев'ять осіб. Всі жертви у Святошинському районі, де було влучання ракети. Там частково зруйнований житловий будинок.

Глава МВС Ігор Клименко уточнив, що наразі точно підтверджено загибель восьми осіб, дев'ята жертва - це виявлені фрагменти тіла. Під завалами ще можуть бути люди.

Внаслідок російської атаки на Київ 77 осіб були поранені, серед постраждалих є діти.



