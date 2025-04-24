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В Киеве объявили День траура по погибшим в результате террора РФ

Киев, Четверг 24 апреля 2025 13:20
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В Киеве объявили День траура по погибшим в результате террора РФ Фото: в Киеве объявили День траура по жертвам российской атаки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве почтят память погибших в результате массированной российской атаки. День траура объявили на 25 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", - сообщил городской голова.

Сколько человек погибло в Киеве

Местные власти и ГСЧС сообщали, что в Киеве в результате российского удара в ночь на 24 апреля погибли девять человек. Все жертвы в Святошинском районе, где было попадание ракеты. Там частично разрушен жилой дом.

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что на данный момент точно подтверждена гибель восьми человек, девятая жертва - это обнаруженные фрагменты тела. Под завалами еще могут быть люди.

В результате российской атаки на Киев 77 человек были ранены, среди пострадавших есть дети.

Массированная атака РФ на Украину

Российские захватчики ночью 24 апреля нанесли комбинированный удар по Украине. Россияне выпустили 70 ракет и 145 дронов. Оккупанты, среди прочего, применили баллистические ракеты, часть из них сбили силы ПВО.

Основной удар оккупанты направили на Киев. Как известно, в Киеве последствия атаки зафиксировали в нескольких районах, больше всего пострадал Святошинский.

Также в результате российской атаки есть пострадавшие в Харькове, Житомирской, Сумской, Хмельницкой областях. Подробнее о последствиях обстрела - читайте в нашем материале.

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