В Киеве объявили День траура по погибшим в результате террора РФ

В Киеве почтят память погибших в результате массированной российской атаки. День траура объявили на 25 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", - сообщил городской голова.

Сколько человек погибло в Киеве

Местные власти и ГСЧС сообщали, что в Киеве в результате российского удара в ночь на 24 апреля погибли девять человек. Все жертвы в Святошинском районе, где было попадание ракеты. Там частично разрушен жилой дом.

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что на данный момент точно подтверждена гибель восьми человек, девятая жертва - это обнаруженные фрагменты тела. Под завалами еще могут быть люди.

В результате российской атаки на Киев 77 человек были ранены, среди пострадавших есть дети.