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У Києві оголошено тривогу через загрозу застосування дронів

Вівторок 17 вересня 2024 00:37
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У Києві оголошено тривогу через загрозу застосування дронів Фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 16 на 17 вересня у Києві оголошено повітряну тривогу. Причиною стали ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривогу в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 00:32.

Водночас, військові попередили, що на Київ зі сторони Борисполя летить "Шахед". Людей закликали перейти в укриття.

Де оголошено тривогу

Згідно мапи тривог, станом на 00:35 сигнал небезпеки оголошено у місті Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській та Полтавській областях. Крім того, тривога продовжується в окупованій Луганській області та в Криму.

У Києві оголошено тривогу через загрозу застосування дронів

Нагадаємо, минулої ночі у Києві та багатьох областях України теж була оголошена тривога. Причиною сигналу також були дрони росіян.

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