У Києві оголошено тривогу через загрозу дронів

В ніч з 8 на 9 вересня у місті Києві та низці областей України оголошено тривогу. Причиною стали ворожі БпЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, о 00:20 військові повідомили, що дрони росіян із Полтавської області рухаються у напрямку Київської. Вже о 00:33 у Києві була оголошена тривога.
Приблизно в цей час в Київській міській військовій адміністрації (КМВА) підтвердили інформацію про БпЛА.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.
У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні по ворожим дронам працює ППО. Також в каналі КОВА закликали людей не фотографувати та не знімати роботи українських захисників, і не нехтувати правилами безпеки.
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Станом на 00:34 повітряну тривогу через дрони оголошено у місті Києві, а також у Київській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Також згідно карти сигналів, тривога продовжується в Луганській області та в Криму.
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