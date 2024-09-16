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У Києві та більшості областей України оголошено тривогу через дрони

Фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 15 на 16 вересня у Києві та низці інших областей оголошено тривогу. Причиною стали ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Києві", - йдеться у повідомленні о 01:44.

Водночас, військові попередили, що на Київ з південного заходу летить безпілотник.

Хвилиною пізніше, о 01:45, у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) повідомили, що в регіоні сили ППО працюють по ворожих цілях", - написали у Telegram КОВА.

"Сили ППО працюють по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Також в ОВА закликали дотримуватися інформаційної тиші не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників України.

Оновлено о 01:58

"БпЛА на Київ з півдня", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Де оголошено тривогу

Станом на 01:45 карта повітряних тривог в Україні виглядає наступним чином.

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