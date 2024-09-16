В Киеве и большинстве областей Украины объявлена тревога из-за дронов

В ночь с 15 на 16 сентября в Киеве и ряде других областей объявлена тревога. Причиной стали вражеские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 01:44.
В то же время военные предупредили, что на Киев с юго-запада летит беспилотник.
Минутой позже, в 01:45, в Киевской областной военной администрации (КОВА) сообщили, что в регионе силы ПВО работают по вражеским целям.
"Силы ПВО работают по враждебным БпЛА. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - написали в Telegram КОВА.
Также в ОВА призвали соблюдать информационную тишину не фиксировать и не излагать в сеть работу защитников Украины.
"БпЛА на Киев с юга", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщил, что в городе Киев работает ПВО. Он призвал жителей столицы находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Военные обновили информацию о движении вражеских ударных дронов. В частности:
"На подступах к Киеву работает ПВО", - написал в Telegram начальник КГВА Сергей Попко.
По состоянию на 01.45 карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом.
Напомним, что вчера, 15 сентяюря, в Киеве вечером тоже была объявлена тревога. Сигнал также как и сейчас, был связан с угрозой применения вражеских ударных БпЛА.
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