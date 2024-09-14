У Києві оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 13 вересня, росіяни запустили в напрямку України дрони типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Також військові агресора вивели у море кілька носіїв крилатих ракет "Калібр". Можливий масштабний обстріл.

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