У Києві оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів"

У Києві оголошено повітряну тривогу через атаку російських дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА і начальника Київської КМВА Сергія Попка.
Жителям столиці радять прослідувати в укриття цивільного захисту.
Тривога повʼязана із загрозою застосування ударних БпЛА. Зокрема, ворожі дрони виявлені у місті Бровари Київської області.
Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 13 вересня, росіяни запустили в напрямку України дрони типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Також військові агресора вивели у море кілька носіїв крилатих ракет "Калібр". Можливий масштабний обстріл.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.