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У Києві оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів"

Фото: у Києві та Київській області оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві оголошено повітряну тривогу через атаку російських дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА і начальника Київської КМВА Сергія Попка.

Жителям столиці радять прослідувати в укриття цивільного захисту.

Тривога повʼязана із загрозою застосування ударних БпЛА. Зокрема, ворожі дрони виявлені у місті Бровари Київської області.

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 13 вересня, росіяни запустили в напрямку України дрони типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Також військові агресора вивели у море кілька носіїв крилатих ракет "Калібр". Можливий масштабний обстріл.

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