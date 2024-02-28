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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Попереджають про балістику

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Сигнал повітряної тривоги оголошено ввечері середи, 28 лютого у Києві та низці областей. Українців попереджають про загрозу ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил.

"Увага! Київська область – ракетна небезпека!" - сказано у повідомленні.

Моніторингові Telegram-канали попереджають про запуск невідомого об'єкта з Брянської області РФ.

Оновлено о 22:00.

У Києві та областях оголошено про відбій тривоги.

Оновлено о 21:46.

Повітряні сили попередили, що ціль яка рухалась на Київ зникла з радарів. Однак повітряну тривогу оголосили у Сумській, Полтавській, Черкаській та Харківській областях. 

"Ракета на Полтавщину", - написали повітряники.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Повітряні атаки РФ по Україні

Нагадаємо, війська РФ ввечері 27 лютого вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Близько 22:50 в Одесі пролунали вибухи, місцева влада закликала жителів перебувати в укриттях та не знімати та не викладати в мережі роботу ППО, дотримуватися інформ-тиші.

Пізніше стало відомо, що в Одесі внаслідок падіння уламків збитого силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ ворожого дрона-камікадзе було замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури, та сталася пожежа, яку оперативно загасили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КиївПовітряна тривогаРакетна атака