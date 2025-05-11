У Києві оголошено першу тривогу після "перемир'я" Путіна

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки російських дронів "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили ЗСУ.
"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні КМВА.
У Повітряних силах повідомили про рух БпЛА в напрямку Києва зі східного напрямку.
Моніторингові пабліки повідомили про рух "Шахеда" в напрямку Києва зі сторони Броварів.
О 05:53 пабліки повідомляли про рух дронів у Київській області в наступних напрямках:
О 06:07 моніторингові пабліки повідомили про рух БпЛА:
Нагадаємо, що це перша тривога у столиці після завершення "перемир'я" російського диктатора Володимира Путіна, що тривало з 8 травня до півночі 11 травня.
Орієнтовно з 02:00 російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед".
Близько 05:00 повідомлялося про роботу сил ППО по ворожих цілях у Київській області.
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