У Києві оголошено першу тривогу після "перемир'я" Путіна

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні КМВА.

У Повітряних силах повідомили про рух БпЛА в напрямку Києва зі східного напрямку.

Моніторингові пабліки повідомили про рух "Шахеда" в напрямку Києва зі сторони Броварів.

О 05:53 пабліки повідомляли про рух дронів у Київській області в наступних напрямках:

курсом на Бровари;

курсом на Іванків;

курсом на Гребінки;

курсом на Узин;

курсом на Васильків;

2х БпЛА курсом на Українку;

2х БпЛА курсом на Кагарлик;

курсом на Переяслав.

О 06:07 моніторингові пабліки повідомили про рух БпЛА: