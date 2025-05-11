В Киеве объявлена первая тревога после "перемирия" Путина

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщили о движении БПЛА в направлении Киева с восточного направления.

Мониторинговые паблики сообщили о движении "Шахеда" в направлении Киева со стороны Броваров.

В 05:53 паблики сообщали о движении дронов в Киевской области в следующих направлениях: