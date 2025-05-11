В Киеве объявлена первая тревога после "перемирия" Путина

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки российских дронов "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и Воздушные силы ВСУ.
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.
В Воздушных силах сообщили о движении БПЛА в направлении Киева с восточного направления.
Мониторинговые паблики сообщили о движении "Шахеда" в направлении Киева со стороны Броваров.
В 05:53 паблики сообщали о движении дронов в Киевской области в следующих направлениях:
Напомним, что это первая тревога в столице после завершения "перемирия" российского диктатора Владимира Путина, которое длилось с 8 мая до полуночи 11 мая.
Ориентировочно с 02:00 российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед".
Около 05:00 сообщалось о работе сил ПВО по вражеским целям в Киевской области.
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