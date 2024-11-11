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У Києві оголосили повітряну тривогу через російські дрони

Фото: український військовий збиває дрони (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та області ввечері понеділка, 11 листопада оголосили повітряну тривогу. Російські війська запустили дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

"Ворожий БПЛА (імовірно розвідувальний) у Київській області. Працює ППО", - повідомили у Повітряних силах.

Також там попередили, що дрон запустили у напрямку Києва.

Запоріжжя - загроза застосування ворожих ударних безпілотників.

Також група дронів на півночі Запорізької області прямують курсом на Дніпропетровську область.

Карта повітряних тривог станом на 21:57

Оновлено 22:09

У Києві відбій повітряної тривоги.

Обстріл України 11 листопада

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада Росія атакувала Україну 74-ма ударними безпілотниками типу Shahed й дронами невстановленого типу. Також окупанти запустили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Силам ППО вдалося знищити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 39 дронів у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській й низці інших областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КиївПовітряна тривогаВійна в УкраїніДрони