У Києві оголосили повітряну тривогу через російські дрони

Обстріл України 11 листопада

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада Росія атакувала Україну 74-ма ударними безпілотниками типу Shahed й дронами невстановленого типу. Також окупанти запустили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Силам ППО вдалося знищити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 39 дронів у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській й низці інших областей.

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