В Киеве объявили воздушную тревогу из-за российских дронов

Обстрел Украины 11 ноября

Напомним, в ночь на 11 ноября Россия атаковала Украину 74 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа. Также оккупанты запустили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Силам ПВО удалось уничтожить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 39 дронов в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской и ряде других областей.

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