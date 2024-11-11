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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за российских дронов

Фото: украинский военный сбивает дроны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и области вечером понедельника, 11 ноября, объявили воздушную тревогу. Российские войска запустили дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

"Вражеский БПЛА (вероятно разведывательный) в Киевской области. Работает ПВО", - сообщили в Воздушных силах.

Также там предупредили, что дрон запустили в направлении Киева.

Также группа вражеских дронов на севере Запорожской области направляются курсом на Днепропетровскую область.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:39

Обстрел Украины 11 ноября

Напомним, в ночь на 11 ноября Россия атаковала Украину 74 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа. Также оккупанты запустили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Силам ПВО удалось уничтожить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 39 дронов в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской и ряде других областей.

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