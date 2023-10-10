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У Києві в одному з районів через аварію проблеми зі світлом: коли відновлять

Вівторок 10 жовтня 2023 19:19
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У Києві в одному з районів через аварію проблеми зі світлом: коли відновлять Ілюстративне фото: у Києві в одному з районів через аварію проблеми зі світлом (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Аварія трапилась на лініях електропередач у вівторок, 10 жовтня, у Дарницькому районі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Наші енергетики відновлюють електропостачання для 78 будинків Дарницького району столиці", - заявили в ДТЕК.

За даними відомства, фахівці вже виїхали на місце аварії.

Будинки без електропостачання перепідключать за резервною схемою до 21.00. Після чого розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.

Нагадаємо, 9 жовтня через негоду в Україні сотні населених пунктів у семи регіонах залишилися без світла.

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ДТЕК Київ Електроенергія Дарницкий район
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