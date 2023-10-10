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В Киеве в одном из районов из-за аварии проблемы со светом: когда восстановят

Вторник 10 октября 2023 19:19
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В Киеве в одном из районов из-за аварии проблемы со светом: когда восстановят Иллюстративное фото: в Киеве в одном из районов из-за аварии проблемы со светом (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Авария произошла на линиях электропередач во вторник, 10 октября, в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Наши энергетики возобновляют электроснабжение для 78 домов Дарницкого района столицы", – заявили в ДТЭК.

По данным ведомства, специалисты уже выехали на место крушения.

Дома без электроснабжения переподключат по резервной схеме до 21:00. После чего приступят к ремонту основного оборудования, чтобы обеспечить надежную схему электроснабжения домов.

Напомним, 9 октября из-за непогоды в Украине сотни населенных пунктов в семи регионах остались без света.

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ДТЭК Киев Электроэнергия Дарницкий район
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