У Києві очікуються снігопади: водіїв попередили про погіршення дорожніх умов

У столиці завтра, 27 листопада, прогнозують снігопади та морози. Водіїв попередили про погіршення дорожньої ситуації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"Зима в столиці виявилася ранньою. Нові снігопади метеорологи прогнозують у неділю 27 листопада. Мокрий сніг з дощем можливий у понеділок. А вже з середини наступного тижня температура опуститься до -2°C вдень і -5°C вночі", - йдеться у повідомленні. у повідомленні.

"Київавтодор" готовий вивести на вулиці до 525 одиниць основної та додаткової техніки для збирання снігу та протиожеледної обробки покриття.

Водіїв закликають бути уважними на дорогах і наскільки можна не виїжджати на своїх авто під час снігопаду. Пішоходам необхідно користуватися флікерами та ліхтариками у темний час доби.