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У Києві очікуються снігопади: водіїв попередили про погіршення дорожніх умов

Фото: у Києві очікуються снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У столиці завтра, 27 листопада, прогнозують снігопади та морози. Водіїв попередили про погіршення дорожньої ситуації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"Зима в столиці виявилася ранньою. Нові снігопади метеорологи прогнозують у неділю 27 листопада. Мокрий сніг з дощем можливий у понеділок. А вже з середини наступного тижня температура опуститься до -2°C вдень і -5°C вночі", - йдеться у повідомленні. у повідомленні.

"Київавтодор" готовий вивести на вулиці до 525 одиниць основної та додаткової техніки для збирання снігу та протиожеледної обробки покриття.

Водіїв закликають бути уважними на дорогах і наскільки можна не виїжджати на своїх авто під час снігопаду. Пішоходам необхідно користуватися флікерами та ліхтариками у темний час доби.

Раніше ми писали, що завтра, 27 листопада, половину областей України накриє мокрий сніг та дощ. На дорогах можлива ожеледиця.

Також ми писали, щосьогодні вночі на дорогах видимість зменшиться до 200-500 метрів через туман.

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КиївСнігопад