В Киеве ожидаются снегопады: водителей предупредили об ухудшении дорожных условий

В столице завтра, 27 ноября, прогнозируют снегопады и морозы. Водителей предупредили об ухудшении дорожной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"Зима в столице оказалась ранней. Новые снегопады метеорологи прогнозируют в воскресенье 27 ноября. Мокрый снег с дождем возможен в понедельник. А уже с середины следующей недели температура опустится до -2°C днем ​​и -5°C ночью", - говорится в сообщении.

"Киевавтодор" готов вывести на улицы до 525 единиц основной и дополнительной техники для уборки снега и противогололедной обработки покрытия.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах и по возможности не выезжать на своих авто во время снегопада. Пешеходам необходимо пользоваться фликерами и фонариками в темное время суток.