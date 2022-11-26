RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве ожидаются снегопады: водителей предупредили об ухудшении дорожных условий

Фото: в Киеве ожидаются снегопады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В столице завтра, 27 ноября, прогнозируют снегопады и морозы. Водителей предупредили об ухудшении дорожной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"Зима в столице оказалась ранней. Новые снегопады метеорологи прогнозируют в воскресенье 27 ноября. Мокрый снег с дождем возможен в понедельник. А уже с середины следующей недели температура опустится до -2°C днем ​​и -5°C ночью", - говорится в сообщении.

"Киевавтодор" готов вывести на улицы до 525 единиц основной и дополнительной техники для уборки снега и противогололедной обработки покрытия.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах и по возможности не выезжать на своих авто во время снегопада. Пешеходам необходимо пользоваться фликерами и фонариками в темное время суток.

Ранее мы писали, что завтра, 27 ноября, половину областей Украины накроет мокрый снег и дождь. На дорогах возможна гололедица.

Также мы писали, что сегодня ночью на дорогах видимость снизится до 200-500 метров из-за тумана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСнегопад