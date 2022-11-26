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Ожеледиця та мокрий сніг: якою буде погода в Україні завтра

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Україна, Субота 26 листопада 2022 16:37
Ожеледиця та мокрий сніг: якою буде погода в Україні завтра Фото: завтра частину областей накриє мокрий сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Половину областей України завтра, 27 листопада, накриє мокрий сніг та дощ. На дорогах можлива ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Завтра у на заході, в Житомирській, Київській Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

На заході та півночі на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів завтра покажуть у середньому від -2 до +3 градусів. У південно-східній частині, Закарпатській та Одеській областях +1 +6 градусів.

Погода в Києві

Завтра у столиці та Київській області мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у Києві протягом доби в районі нуля градусів.

Нагадаємо, жителів столиці попередили, що сьогодні на дорогах видимість знизиться до 200-500 метрів через туман.

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