ua ru
Вт, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві очікують на снігопад вже цього тижня: водіїв закликають змінити гуму

Новость на русском →
Київ, Вівторок 15 листопада 2022 14:42
У Києві очікують на снігопад вже цього тижня: водіїв закликають змінити гуму Фото: у Києві очікують на снігопад вже цього тижня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Синоптики прогнозують перший сніг у Києві вже цього четверга, 17 листопада. Водіїв закликають змінити гуму та бути обачними на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

За прогнозами синоптиків сніг випаде у столиці у четвер, у п'ятницю також очікується снігопад. Температура повітря опуститься до -2 градусів. А на дорогах очікується ожеледиця.

У зв'язку з цим, водіїв закликають змінити гуму на автомобілях та бути обережними на дорогах, особливо в темний час доби. Пішоходів просять носити світловідбивні елементи, щоб бути помітними для водіїв.

До того ж, повідомляється, що цього сезону дороги, мости й тротуари оброблятимуть піщано-соляною сумішшю, рідкими хлоридами, рідким природнім бішофітом. Із ожеледицею боротимуться і прибиратимуть сніг 525 одиниць основної і додаткової спецтехніки.

Погода у Київській області

17-18 листопада у Київській області також прогнозують опади у вигляді дощу та снігу (в окремих районах можливий сніговий покрив висотою 3-5 см); місцями налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с. На дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності)

Також очікується поступове зниження температури вночі та вдень до 0-7 градусів морозу.

Нагадаємо, синоптики попереджали про снігопади цього тижня. Можливе короткочасне утворення снігового покриву висотою 3-8 см.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Погода в Києві КМДА
NEWS
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
DAILY
Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли