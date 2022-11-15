У Києві очікують на снігопад вже цього тижня: водіїв закликають змінити гуму

Синоптики прогнозують перший сніг у Києві вже цього четверга, 17 листопада. Водіїв закликають змінити гуму та бути обачними на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

За прогнозами синоптиків сніг випаде у столиці у четвер, у п'ятницю також очікується снігопад. Температура повітря опуститься до -2 градусів. А на дорогах очікується ожеледиця.

У зв'язку з цим, водіїв закликають змінити гуму на автомобілях та бути обережними на дорогах, особливо в темний час доби. Пішоходів просять носити світловідбивні елементи, щоб бути помітними для водіїв.

До того ж, повідомляється, що цього сезону дороги, мости й тротуари оброблятимуть піщано-соляною сумішшю, рідкими хлоридами, рідким природнім бішофітом. Із ожеледицею боротимуться і прибиратимуть сніг 525 одиниць основної і додаткової спецтехніки.

Погода у Київській області

17-18 листопада у Київській області також прогнозують опади у вигляді дощу та снігу (в окремих районах можливий сніговий покрив висотою 3-5 см); місцями налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с. На дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності)

Також очікується поступове зниження температури вночі та вдень до 0-7 градусів морозу.

Нагадаємо, синоптики попереджали про снігопади цього тижня. Можливе короткочасне утворення снігового покриву висотою 3-8 см.

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