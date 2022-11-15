В Киеве ожидают снегопад уже на этой неделе: водителей призывают сменить резину

Синоптики прогнозируют первый снег в Киеве уже в этот четверг, 17 ноября. Водителей призывают сменить резину и быть осмотрительными на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

По прогнозам синоптиков, снег выпадет в столице в четверг, в пятницу также ожидается снегопад. Температура воздуха опустится до -2 градусов. А на дорогах ожидается гололедица.

В связи с этим водителей призывают сменить резину на автомобилях и быть осторожными на дорогах, особенно в темное время суток. Пешеходов просят носить световозвращающие элементы, чтобы быть заметными для водителей.

К тому же сообщается, что в этом сезоне дороги, мосты и тротуары будут обрабатывать песчано-соляной смесью, жидкими хлоридами, жидким природным бишофитом. С гололедицей будут бороться и убирать снег 525 единиц основной и дополнительной спецтехники.

Погода в Киевской области

17-18 ноября в Киевской области также прогнозируется осадки в виде дождя и снега (в отдельных районах возможен снеговой покров высотой 3-5 см); местами налипание мокрого снега и усиление ветра до 15-18 м/с. На дорогах гололедица (І уровень опасности)

Также ожидается постепенное понижение температуры ночью и днем до 0-7 градусов мороза.

Напомним, синоптики предупреждали о снегопадах на этой неделе. Возможно кратковременное образование снежного покрова высотой 3-8 см.

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