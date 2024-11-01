В Киеве ожидаются сильные порывы ветра: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве в субботу, 2 ноября, будет облачной с небольшими дождями. Ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Укргидрометрцентр.

Киевская городская госадминистрация предупредила киевлян о шквалах завтра. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Во время сильного ветра киевлянам советуют:

плотно закрывать окна;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.

Прогноз погоды в Киеве

Завтра в столице облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный.

Температура воздуха в течение суток будет в пределах +8 +10 градусов. В Киевской области столбики термометров покажут от +5 до +10.

Из-за сильных порывов ветра в Киеве и области объявили первый (желтый) уровень опасности.