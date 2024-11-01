В Киеве ожидаются сильные порывы ветра: прогноз погоды на завтра
Погода в Киеве в субботу, 2 ноября, будет облачной с небольшими дождями. Ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Укргидрометрцентр.
Киевская городская госадминистрация предупредила киевлян о шквалах завтра. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Во время сильного ветра киевлянам советуют:
- плотно закрывать окна;
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.
Прогноз погоды в Киеве
Завтра в столице облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный.
Температура воздуха в течение суток будет в пределах +8 +10 градусов. В Киевской области столбики термометров покажут от +5 до +10.
Из-за сильных порывов ветра в Киеве и области объявили первый (желтый) уровень опасности.
Как сообщали синоптики, завтра в Украине зайдет холодный атмосферный фронт. Дожди ночью и в первую половину дня субботы ожидаются на западе, севере и в центре, а с обеда - только на востоке и западе.
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