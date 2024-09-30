У Києві очікується погіршення якості повітря: у МОЗ дали рекомендації

Незалежно від причин забруднення, важливо дотримуватися рекомендацій щодо захисту.

У МОЗ зазначили, що особливо важливо стежити за оновленнями лише з перевірених джерел інформації, таких як офіційні сторінки регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб.

Крім того, МОЗ дав рекомендації щодо захисту від забрудненого повітря: