В Киеве ожидается ухудшение качества воздуха: в Минздраве дали рекомендации

Независимо от причин загрязнения, важно придерживаться рекомендаций по защите.

В Минздраве отметили, что особенно важно следить за обновлениями только из проверенных источников информации, таких как официальные страницы региональных Центров контроля и профилактики болезней.

Кроме того, Минздрав дал рекомендации по защите от загрязненного воздуха: