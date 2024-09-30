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В Киеве ожидается ухудшение качества воздуха: в Минздраве дали рекомендации

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

1 и 2 октября в Киеве прогнозируется ухудшение качества воздуха в результате попадания пыли из района Каспия. Такая ситуация продлится до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное.

Независимо от причин загрязнения, важно придерживаться рекомендаций по защите.

В Минздраве отметили, что особенно важно следить за обновлениями только из проверенных источников информации, таких как официальные страницы региональных Центров контроля и профилактики болезней.

Кроме того, Минздрав дал рекомендации по защите от загрязненного воздуха:

  • Избегайте выхода на улицу без крайней необходимости.
  • Проводите влажную уборку дома и на работе.
  • Выключайте вентиляционные системы, забирающие воздух извне.
  • Закрывайте окна и двери, уплотняя проемы.
  • На улице используйте респираторы или защитные маски.
  • Пейте 2-3 литра воды ежедневно, желательно минеральную щелочную воду.
  • Принимайте душ несколько раз в день.

Пылевая буря в Украине

Утром 30 сентября некоторые жители Украины заметили загрязнение воздуха пылью. В социальных сетях появились фото и видео, на которых видно, что воздух приобрел заметный оттенок.

Местные власти рекомендуют гражданам ограничить пребывание на открытом воздухе и закрыть окна для уменьшения влияния загрязнения.

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