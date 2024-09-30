В Киеве ожидается ухудшение качества воздуха: в Минздраве дали рекомендации

1 и 2 октября в Киеве прогнозируется ухудшение качества воздуха в результате попадания пыли из района Каспия. Такая ситуация продлится до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Независимо от причин загрязнения, важно придерживаться рекомендаций по защите.
В Минздраве отметили, что особенно важно следить за обновлениями только из проверенных источников информации, таких как официальные страницы региональных Центров контроля и профилактики болезней.
Кроме того, Минздрав дал рекомендации по защите от загрязненного воздуха:
Утром 30 сентября некоторые жители Украины заметили загрязнение воздуха пылью. В социальных сетях появились фото и видео, на которых видно, что воздух приобрел заметный оттенок.
Местные власти рекомендуют гражданам ограничить пребывание на открытом воздухе и закрыть окна для уменьшения влияния загрязнения.
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