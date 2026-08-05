У Києві після обстрілу повідомляли про пожежу в 20-поверхівці

Атака на Оболонський район

"На іншій локації в Оболонському районі виникло загоряння в 20-поверховому житловому будинку. Служби слідують", - повідомили у пресс-службі адміністрації після першої ночі.

Ще щодо Оболоні відомо про ще одне загоряння на території житлового будинку, також палали складські споруди за двома адресами.

Мер столиці Віталій Кличко своєю чергою написав про влучання на територію нежитлової забудови в Оболонскому районі, а також про влучання в офісну будівлю.

Що ще відомо

Окрім цього, серед постраждалих районів станом на 1:24 Святошинський та Деснянський райони, подекуди біди наробили уламки ракети.

Кличко також повідомив про велику пожежу в передмісті столиці, в Києво-Святошинському районі, де загорілись нежитлові приміщення.

Оновлено о 1:41

Згодом мер заеречив раніше озвучену владою інформацію про загоряння у 20-поверхівці на Оболоні.

"Інформація про загоряння в 20-поверховому житловому будинку на Оболоні не підтвердилась", - йдеться у його Telegram-каналі.