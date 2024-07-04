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В Киеве на Оболони масштабный пожар на четырехэтажном складе

Четверг 04 июля 2024 21:31
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В Киеве на Оболони масштабный пожар на четырехэтажном складе Иллюстративное фото: в Киеве на Оболони пылает складское помещение (Павел Петров)
Автор: Наталья Кава

В Киеве, в четверг, 4 июля, произошел еще один масштабный пожар. В этот раз горит складское помещение в Оболонском районе столицы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель ГСЧС Украины в городе Киеве Павел Петров.

"По предварительной информации, у нас горит 4-этажное складское здание. Площадь уже уточняется, пожарно-спасательные подразделения на месте. Сейчас будут дополнительно заучены еще силы", - сказал Петров.

В то же время в соцсетях уже публикуют фото и видео с места событий. На них видно, что горит помещение на последнем этаже четырехэтажного здания.

Напомним, сегодня в Киеве уже произошел масштабный пожар на Подоле - итакже горело складское помещение. Позже в ГСЧС уточнили, что во время тушения пожара спасатели обнаружили пострадавшего.

Следует заметить, что жителей Киева и области предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который продержится несколько дней.

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Киев Пожар ГСЧС
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