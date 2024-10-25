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У Києві обмежують рух на одному з мостів: коли й куди водіям краще не їхати

Рух транспорту на мосту Метро обмежать з 26 до 28 жовтня (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Києві з 26 до 28 жовтня обмежать рух транспорту на мосту Метро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Коли та як саме обмежать рух на мосту Метро

У КМДА розповіли, що про обмеження руху попереджає КК "Київавтодор".

Так, рух транспорту першою смугою мосту Метро обмежать в напрямку з лівого на правий берег столиці:

  • з 5 години ранку суботи, 26 жовтня
  • до 7 години ранку понеділка, 28 жовтня

Уточнюється, що такі зміни пов'язані з ремонтом асфальтобетонного покриття мосту.

"Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - додали у міській державній адміністрації.

Крім того, для зручності водіїв, було оприлюднено відповідну схему.

Схема обмеження руху (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про часткове обмеження руху транспорту Північним мостом столиці. Тоді також йшлося про проведення ремонтних робіт проїжджої частини (першої та другої смуг).

У "Київавтодорі" пояснювали: згідно з результатами спеціального обстеження, Північний міст не визнано аварійним, тому всі необхідні роботи проводитимуться за попередньо розробленим і затвердженим проектом.

Читайте також, чому 13 жовтня у Києві змінювали маршрут деяких автобусів і тролейбусів.

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КиївМетроОбмеження рухуАвтомобільний рух