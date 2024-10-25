У Києві обмежують рух на одному з мостів: коли й куди водіям краще не їхати

У Києві з 26 до 28 жовтня обмежать рух транспорту на мосту Метро.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли, що про обмеження руху попереджає КК "Київавтодор".
Так, рух транспорту першою смугою мосту Метро обмежать в напрямку з лівого на правий берег столиці:
Уточнюється, що такі зміни пов'язані з ремонтом асфальтобетонного покриття мосту.
"Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - додали у міській державній адміністрації.
Крім того, для зручності водіїв, було оприлюднено відповідну схему.
Схема обмеження руху (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про часткове обмеження руху транспорту Північним мостом столиці. Тоді також йшлося про проведення ремонтних робіт проїжджої частини (першої та другої смуг).
У "Київавтодорі" пояснювали: згідно з результатами спеціального обстеження, Північний міст не визнано аварійним, тому всі необхідні роботи проводитимуться за попередньо розробленим і затвердженим проектом.
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