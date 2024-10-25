В Киеве ограничивают движение на одном из мостов: когда и куда водителям лучше не ехать

Напомним, ранее мы рассказывали о частичном ограничении движения транспорта по Северному мосту столицы. Тогда речь шла также о проведении ремонтных работ проезжей части (первой и второй полос).

В "Киевавтодоре" объясняли: согласно результатам специального обследования, Северный мост не признан аварийным, поэтому все необходимые работы будут проводиться по предварительно разработанному и утвержденному проекту.

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