У Києві обмежать рух транспорту Хрещатиком: в які дні та години

Коли саме та як буде змінюватись рух Хрещатиком у Києві

У КМДА розповіли, що в Києві на Хрещатику тимчасово обмежуватимуть рух транспорту окремими смугами. Зміни для водіїв запроваджуватимуть у період з 15 до 19 квітня 2025 року.

"Фахівці "Київавтодору" проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття з почерговим тимчасовим обмеженням руху транспорту в обидві сторони", - пояснили українцям.

Зазначається, що обмеження для руху транспортних засобів діятимуть:

15, 16 та 18 квітня - з 22:00 до 6:00;

16, 17 та 19 квітня - з 8:00 до 17:00.

"Просимо враховувати обмеження та завчасно планувати маршрути", - підсумували у КМДА.

Публікація КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Варто зазначити, що Хрещатик є головною вулицею Києва, яка має довжину близько 1,3 км і розташована у Печерському та Шевченківському районах столиці.

Вона починається від Європейської площі, проходить через Майдан Незалежності та закінчується Бессарабською площею.

Вулиця Хрещатик у Києві (карта: google.com/maps)

До Хрещатика прилучаються: алея Героїв Небесної Сотні, вулиця Архітектора Городецького, вулиця Прорізна та вулиця Богдана Хмельницького.