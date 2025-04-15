У Києві обмежать рух транспорту Хрещатиком: в які дні та години

У центрі Києва - на вулиці Хрещатик - тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Їздити згідно із запровадженими змінами водіям доведеться в окремі дні та години.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.
У КМДА розповіли, що в Києві на Хрещатику тимчасово обмежуватимуть рух транспорту окремими смугами. Зміни для водіїв запроваджуватимуть у період з 15 до 19 квітня 2025 року.
"Фахівці "Київавтодору" проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття з почерговим тимчасовим обмеженням руху транспорту в обидві сторони", - пояснили українцям.
Зазначається, що обмеження для руху транспортних засобів діятимуть:
"Просимо враховувати обмеження та завчасно планувати маршрути", - підсумували у КМДА.
Варто зазначити, що Хрещатик є головною вулицею Києва, яка має довжину близько 1,3 км і розташована у Печерському та Шевченківському районах столиці.
Вона починається від Європейської площі, проходить через Майдан Незалежності та закінчується Бессарабською площею.
До Хрещатика прилучаються: алея Героїв Небесної Сотні, вулиця Архітектора Городецького, вулиця Прорізна та вулиця Богдана Хмельницького.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.
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